Воздушная тревога объявлена в Киеве и некоторых областях Украины

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Воздушная тревога звучит в столице Украины и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены тревоги также работают в Кировоградской и Черкасской областях Украины. Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в городе Кременчуг.

В ночь на 19 сентября на промышленном складе в Львове после серии взрывов начался пожар. Взрывы в ту ночь также звучали в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины.



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