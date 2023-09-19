19 сентября, 06:14Политика
Пожар начался на промышленном складе в Львове после серии взрывов
Фото: 123RF/scottff72
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о пожаре на промышленном складе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.
"Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе. По его словам, все соответствующие службы выехали на место", – указано в сообщении.
В ночь на 19 сентября украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове. Кроме того, взрывы звучали в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины.
В ночь на 18 сентября в Хмельницкой области Украины также произошла серия мощных взрывов. По всей украинской территории была объявлена воздушная тревога.
ВС РФ поразили цеха Харьковского бронетанкового завода ВСУ
Читайте также