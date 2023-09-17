ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж", – отметил он.

По словам главы региона, на месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ. Позже стало известно о том, что пострадавшая женщина скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью.

До этого под украинский обстрел также попали детская площадка и пристройка жилого дома в деревне Успеновка Кореневского района Курской области. Очевидцы зафиксировали около 17 выпущенных снарядов.

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка