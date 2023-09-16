Женщина пострадала при обстреле Горловки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Центрально-Городского района Горловки", – написал он.

Мэр города отметил, что в субботу вечером ВСУ обстреляли центр Горловки. По его словам, разрывы снарядов фиксируются в непосредственной близости от микрорайона "Квартал 245".

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в 20:00 был зафиксирован пуск украинскими войсками шести ракет из РСЗО по Горловке. В 18:40 они выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки.

Как отмечает представительство, в 19:45 по московскому времени украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров. Эта артиллерия применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в результате обстрелов со стороны Украины пострадал тринадцатилетний подросток.