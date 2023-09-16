В результате обстрела в Курской области погиб один человек – Старовойт

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Курской области. В результате обстрела погиб мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

В субботу 16 сентября киевские войска обстреляли село Плехово Суджанского района Курской области. Губернатор региона сообщил, что от осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Также оказались повреждены несколько домовладений.

Старовойт принес искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины и отметил, что всем собственникам, имущество которых пострадало в результате обстрела, будет оказана помощь в восстановлении.

Накануне Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Глушаковском районе Курской области. В результате атаки оказались повреждены окна в здании фельдшерско-акушерского пункта и ворота частного домовладения.