Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов по Донецку

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Украинские войска за 10 минут выпустили семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 10:25 два снаряда прилетели в населенный пункт Галицыновка в Донецке, в 10:30 противник выпустил еще два снаряда, в 10:35 прилетели три снаряда.

Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Ранее Пентагон объявил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине передадут снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет оценивается в 175 миллионов долларов.

Посольство России в США назвало такое решение Вашингтона показателем бесчеловечности. Дипломаты отметили, что США осознанно идут на передачу вооружений неизбирательного действия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты будут нести ответственность за отправку опасных снарядов.



США отправят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Abrams