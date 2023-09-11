Эксперт заявил, что ракеты ATACMS не станут проблемой для российской системы ПВО

Фото: AP Photo/U.S. Army via AP/John Hamilton

Ракеты большей дальности ATACMS, которые Вашингтон может передать Киеву, не станут проблемой для российской системы противовоздушной обороны, считает глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, американцы не смогут отправить такое вооружение в большом количестве. Кроме того, он уверен, что сами поставки затянутся, как это было с истребителями F-16.

"Какое-то запредельное количество этих ракет американцы поставить не могут, у них и так там около 2–2,5 тысячи запасов этих боеприпасов и их производство достаточно дорогостоящее", – объяснил он.

Ранее СМИ писали, что американский лидер Джо Байден может уже в ближайшее время принять решение по отправке ракет большей дальности Украине.

До этого первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Киеву, но объявить о таком шаге не готова. По его словам, штаты планируют обеспечивать Украину вооружениями, которые "позволят добиваться успеха на поле боя".



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