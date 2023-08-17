США не посылают Киеву новейшую технику из-за страха раскрыть секреты – эксперт

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Соединенные Штаты боятся, что их новейшая военная техника может попасть в руки России и Китая, в связи с чем не отправляют ее на Украину. Таким мнением поделился американский военный эксперт Мэтью Хо на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, именно поэтому США так долго не хотели отправлять Киеву танки Abrams. Те модели бронемашин, которые в скором времени прибудут на Украину, являются старыми образцами, разработанными еще до войны в Персидском заливе.

В частности, очень тщательно охраняемым секретом является броня на танках Abrams, которая будет изучена и раскрыта в случае их захвата российскими военными.

Хо рассказал, что похожая ситуация была с ракетами HIMARS, управляемыми при помощи спутниковой системы GPS, которую войска РФ научились глушить. По этой же причине американская администрация боится отправлять ВСУ баллистические ракеты ATACMS.

Ранее в Минобороны России сообщили, что захваченную во время спецоперации на Украине трофейную технику представили в подмосковном парке "Патриот".

До этого в военном ведомстве рассказали, что российские военные впервые перехватили в зоне СВО крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG, которые представляются французской версией ракет Storm Shadow.

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