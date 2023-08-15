Минобороны РФ впервые отчиталось о перехвате на Украине ракет SCALP-EG

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Российские военные впервые перехватили в зоне СВО крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG (французская версия ракет Storm Shadow). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции", – сказал он.

Также ВС РФ смогли перехватить два реактивных снаряда РСЗО "Ураган" и уничтожить 25 вражеских беспилотников в районах городов Лисичанск и Сватово в ЛНР, городов Волноваха, Горловка и Макеевка ДНР и города Токмак в Запорожской области.

Кроме того, Конашенков впервые сообщил об уничтожении российскими войсками двух словацких самоходных гаубиц Zuzana-2 на купянском направлении. Там было отражено шесть атак противника, в результате чего последний лишился до 100 военнослужащих, двух бронемашин, трех пикапов, артиллерийской системы М777, САУ Krab и "Гвоздика", РЛС AN/TPQ-50.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов. Министр напомнил, что раньше ВС РФ воздерживались от их использования исключительно из гуманитарных соображений.



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