Шойгу пригрозил пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов

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Российская сторона может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу.

В ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности министр обратил внимание на тот момент, что в распоряжении Вооруженных сил РФ имеются кассетные боеприпасы.

"До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", – заявил Шойгу.

12 августа стало известно, что украинская армия за пять минут выпустила семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. После этого за три минуты, с 19:13 по 19:16, ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по районам города.