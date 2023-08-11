Российские мотострелки штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ штурмом взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР. Об этом со ссылкой на слова бойца-добровольца сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что российские военные взяли под контроль Красногоровский вентиляционный ствол шахты "Трудовская".

"Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке", – рассказал он.

Военный заявил, что перед штурмом опорного пункта российская артиллерия нанесла массированные удары для подавления огневых точек противника. По его словам, это позволило штурмовикам "безболезненно подойти".

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Только за сутки российские войска успешно отразили семь контратак 14-й и 44-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины около Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

До этого глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации из-за российских мин. По словам военного, украинские саперы часто подвергаются обстрелам. Многие из них были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления.

Военный эксперт оценил ситуацию на купянском направлении в зоне СВО