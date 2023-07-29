В Германии заявили о больших потерях ВСУ из-за российских мин

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в зоне спецоперации из-за российских мин. Об этом в беседе с DPA заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

"Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную", – сообщил он.

По словам военного, украинские саперы часто подвергаются обстрелам. Многие из них были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления.

По данным Госдепартамента США, заминированная площадь на Украине составляет примерно половину от всей территории Германии. По словам Фрейдинга, подобное обстоятельство также нарушило военный принцип действий НАТО, при котором военные видели возможным при столкновении с минами обойти их.

Ранее о том, что российские мины стали препятствием для ВСУ в зоне СВО, сообщали СМИ. В материале также отмечалось, что проблемы на пути украинской армии также создавали отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений РФ.



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