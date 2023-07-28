Российский боец рассказал, как пехота ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пехотинцы ВСУ подорвались на собственных минах при попытке наступления на угледарском направлении. Об этом российский военнослужащий из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского рассказал РИА Новости.

"Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах", – заявил боец.

По его словам, также на попытку атаки ВСУ быстро среагировал российский расчет реактивной системы залпового огня, который огнем помог сорвать очередную попытку наступления украинских сил.

Военнослужащий заявил, что украинские войска постоянно пытаются наступать на российские позиции, но успеха при этом не имеют.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ почти не вели боевых действий у Работино после провальной попытки наступления. В ведомстве подчеркнули, что в рамках попытки наступления украинские силы задействовали до трех батальонных тактических групп из своего стратегического резерва, но не добились успеха.

До этого военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления. По его мнению, ВСУ несут потери из-за неопытности украинских командиров. Он также выразил мнение, что первая фаза контрнаступления украинских сил провалилась.

Американские журналисты оценили ход военных действий на Украине