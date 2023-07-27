ВСУ почти не вели боевых действий у Работино после провальной попытки наступления – МО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска минувшей ночью не вели активных боевых действий у села Работино на запорожском направлении после неудачной попытки наступления. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал", – сказал он.

Конашенков уточнил, что в рамках попытки наступления противник задействовал до трех батальонных тактических групп из своего стратегического резерва.

Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что утром 26 июля ВСУ предприняли попытку прорыва линии обороны в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловки и Новопокровки. Тем не менее противник, по его словам, был встречен ожесточенным отпором российских подразделений.



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