Командир группировки "Центр" заявил, что ВСУ смогут наступать только до конца августа

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат предпринимать попытки наступления до конца августа, заявил командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится", – сказал он.

Говоря о применении украинскими военными боеприпасов со шрапнелью, которые они получили от НАТО, он отметил, что ВСУ начали использовать подобного рода снаряды чаще, но для проведения контрнаступления они не подходят.

"Нет ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита", – отметил Мордвичев.

Также у украинской стороны закончились 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы менее эффективны для наступления, резюмировал он.

Ранее Владимир Путин заявлял, что потери ВСУ с начала попыток контрнаступления превысили 26 тысяч человек. По его словам, также за прошедшие сутки было ликвидировано рекордное число иностранной техники.

В том числе понесли потери и наемники, находящиеся на территории Украины, добавил президент.

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он также отмечал, что контрнаступление провалилось. Глава Белоруссии в свою очередь заявлял, что контрнаступления нет.



Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ