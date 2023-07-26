Австрийский полковник Райснер заявил о больших потерях в ВСУ из-за неопытности командиров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления. Об этом заявил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV.

"Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины", – рассказал он.

Райснер заявил, что подобные ошибки сильно бьют по моральному духу украинских военнослужащих. Кроме того, полковник выразил мнение, что первая фаза контрнаступления ВСУ провалилась.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что Запад разочарован таким положением дел. Путин также обратил внимание, что ВСУ не помогают ни дополнительные ресурсы, ни поставки вооружений западных стран, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

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