Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВС РФ отразили 13 атак украинских войск на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

По его словам, украинская армия понесла значительные потери в личном составе. Кроме того, более 40 боевиков ВСУ сдались в плен.

Помимо этого, были уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов, а также орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета противника.

Ранее Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ отразили две атаки украинских войск на запорожском направлении, в районе населенного пункта Работино.

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