Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ

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Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что контрнаступления нет. В свою очередь, российский лидер заметил, что оно есть, однако провалилось.

Встреча глав государств проходит в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом. Ожидалось, что президенты обсудят вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества между странами.

По информации телеграм-канала "Пул Первого", Путин и Лукашенко прибыли во дворец вместе.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, Запад разочарован таким положением дел. Путин также обратил внимание, что ВСУ не помогают ни дополнительные ресурсы, ни поставки вооружений западных стран, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

Кроме того, вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.



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