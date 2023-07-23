ВС РФ отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении

Фото: минобороны.рф

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Отмечается, что две атаки украинских военных были отражены в районе населенного пункта Работино. Также российские военные нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

Уточняется, что в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

Также Вооруженные силы России нанесли удар в объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели уничтожены, отметили в Минобороны.

Ранее российские силы уничтожили ракетным ударом большое число иностранных наемников во Львове. В оборонном ведомстве уточнили, что за все время вооруженного конфликта на Украине устранено около 4 990 иностранных боевиков, сбежавшими числятся 4 910 военнослужащих.

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