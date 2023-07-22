Минобороны РФ сообщило об уничтожении большого числа наемников ВСУ во Львове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы уничтожили ракетным ударом большое число иностранных наемников во Львове. Министерство обороны рассказало об этом, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ на Украине в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что речь идет о событиях, которые происходили 6 июля.

"В результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что за все время вооруженного конфликта на Украине устранено около 4 990 иностранных боевиков, сбежавшими числятся 4 910 военнослужащих.

Минобороны РФ подчеркнуло, что российская армия продолжит уничтожать наемников, которые поддерживают врага.

Ранее СК России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Среди них есть граждане США, Грузии, Швеции, Латвии и еще 29 стран.

До этого глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области в рядах Вооруженных сил Украины больше всего преобладают польские наемники. От также сообщил об уничтожении диверсионной группы ВСУ, состоящей из зарубежных наемников, на линии фронта возле села Работино.



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