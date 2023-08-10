ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", – заявили в российском военном ведомстве.

По данным министерства, за прошедшие сутки российские войска успешно отразили семь контратак 14-й и 44-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины около Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

В Минобороны России добавили, что украинская сторона потеряла свыше 55 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды группировки "Запад" заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Кроме того, российские войска с успехом отразили девять атак и контратак ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

До этого российская сторона улучшила положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого на купянском направлении. Военным удалось продвинуться на 11 километров по фронту и более чем на 3 километра в глубину обороны вражеских войск за три дня.

Российские военные продвинулись на 3 км на купянском направлении