Минобороны России сообщило об ударах по авиабазам ВСУ в Ровенской и Хмельницкой областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 6 августа российские войска нанесли высококоточный удар по авиабазам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сказал он.

Помимо этого, в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении. По данным МО РФ, потери ВСУ в ходе боев на донецком направлении за сутки составили до 170 человек. Помимо этого, российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении, а также две атаки у Ковалевки в ЛНР и возле Серебрянского лесничества.

Также российские средства ПВО перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM и сбили 16 украинских беспилотников на Донбассе.

Ранее в Минобороны отчитались об освобождении населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении. Помимо этого, при наступлении на широком фронте штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и и Першотравневое Харьковской области.