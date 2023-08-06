В США предупредили, что ВСУ столкнутся с контратакой в случае прорыва линии обороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия столкнется с серьезной контратакой в случае прорыва первой линии обороны Вооруженных сил России, предупредил бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен.

"Даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнется с серьезными контратаками России", – приводятся его слова в статье Foreign Policy.

Эксперт уверен, что Киеву нет смысла продолжать контрнаступление. Кроме того, он обратил внимание на ослабленность и рассеянность украинских войск.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.

В целом, по словам Путина, оперативная обстановка на фронте не изменилась. Президент объяснил это выводом украинских штурмовых подразделений на восстановление из-за больших потерь ВСУ.



ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления на разных направлениях за сутки