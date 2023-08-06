10:19Политика
В США предупредили, что ВСУ столкнутся с контратакой в случае прорыва линии обороны РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинская армия столкнется с серьезной контратакой в случае прорыва первой линии обороны Вооруженных сил России, предупредил бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен.
"Даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнется с серьезными контратаками России", – приводятся его слова в статье Foreign Policy.
Эксперт уверен, что Киеву нет смысла продолжать контрнаступление. Кроме того, он обратил внимание на ослабленность и рассеянность украинских войск.
Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.
В целом, по словам Путина, оперативная обстановка на фронте не изменилась. Президент объяснил это выводом украинских штурмовых подразделений на восстановление из-за больших потерь ВСУ.
ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления на разных направлениях за сутки
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