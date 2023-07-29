Путин заявил, что украинские войска были отброшены на всех направлениях контрнаступления

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские войска были остановлены и отброшены везде, где пытались наступать. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, везде противник остановлен, отброшен. Более того, на участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева (командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. – Прим. ред.) наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. На двух участках они продвинулись", – приводит "Интерфакс" слова российского лидера.

По словам Путина, оперативная обстановка на фронте не изменилась за последние два дня. Президент РФ объяснил это выводом украинских штурмовых подразделений на восстановление из-за больших потерь ВСУ.

Российский лидер отметил, что Украина потеряла более 400 танков с начала контрнаступления. Сейчас, по его словам, ВСУ изменили тактику и берегут технику, бросая на штурм людей без нее.

Ранее Путин заявлял, что ВСУ потеряли более 26 тысяч человек с начала контрнаступления. Также было ликвидировано рекордное число иностранной техники, добавил он.

До этого Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось. Глава Белоруссии отметил, что контрнаступления нет. В свою очередь, российский лидер заметил, что оно есть, однако провалилось.

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