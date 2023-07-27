"Отброшены с большими потерями": что известно о контрнаступлении ВСУ

Владимир Путин 27 июля заявил, что украинская сторона активизировала боевые действия, причем в основном на Запорожском направлении. Вместе с тем президент подчеркнул, что противник потерпел неудачу и был отброшен назад с большими потерями. По его словам, все попытки контрнаступления Украины остановлены. Ранее американские СМИ сообщили, что ВСУ перешли к основной его фазе. Рассказываем подробности.



"Все попытки остановлены"

В четверг, 27 июля, Владимир Путин рассказал об активизации боевых действий со стороны ВСУ. По его словам, в основном речь идет о Запорожском направлении.





Владимир Путин президент РФ Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен. С большими потерями.

Президент уточнил, что ВСУ использовали много бронетехникии, количество которой составило 50 единиц. Из них уничтожены были 26 танков и 13 бронемашин. "Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава – свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника", – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что российские военные, которые противостояли атаке, показали "лучшие примеры массового героизма". По его словам, отличившиеся бойцы в зоне СВО на Запорожском направлении будут представлены к государственным наградам.





Американские СМИ 26 июля сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к основной фазе контрнаступления. Источники The New York Times из Пентагона рассказали, что украинская сторона бросила в бой тысячи солдат из резерва, многие из которых прошли подготовку на Западе.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что утром 26 июля ВСУ попытались прорвать линию обороны в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка. Однако украинская сторона понесла значительные потери, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением российских военных.

Большие трудности с контрнаступлением Украины признавали и на Западе. Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие украинские служащие, прошедшие полугодичную подготовку в странах НАТО, уже погибли из-за неопытности командования. По его мнению, подобные неудачи сильно бьют по моральному духу ВСУ.



Еще есть силы?

Украина решила начать ключевую фазу контрнаступления из-за недовольства членов НАТО ходом боевых действий. При этом все атаки ВСУ успешно отражаются, рассказал Москве 24 военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.





Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО Прошел совет Украина-НАТО, видимо, представители Альянса попеняли киевский режим за то, что нет результатов контрнаступления. Они тут же пошли в атаку, на запорожском направлении была брошена бронетехника, ротно-тактические группы. Потери с их стороны катастрофические. Половина техники так и осталась на поле боя.

Кроме того, предпринимаются активные действия и на артемовском направлении, однако все это не приносит ВСУ никаких результатов, продолжает Кнутов. "Мы успешно отбивает атаки", – подчеркнул военный эксперт.

При этом, по мнению Кнутова, у противника все еще есть силы для продолжения боевых действий.





Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО До осени, до сезона дождей они могут наступать достаточно активно.

Эксперт допустил, что Запад в конечном итоге может снизить объемы военной помощи Киеву, если действия ВСУ не будут давать результатов. Он объяснил это растущим в США недовольством политикой Джо Байдена. Провалы Украины могут еще сильнее ударить по его имиджу, поэтому вряд ли американцы решатся на усиление военной помощи украинцам, заключил Кнутов.

