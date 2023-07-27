"Отброшены с большими потерями": что известно о контрнаступлении ВСУ

Владимир Путин 27 июля заявил, что украинская сторона активизировала боевые действия, причем в основном на Запорожском направлении. Вместе с тем президент подчеркнул, что противник потерпел неудачу и был отброшен назад с большими потерями. По его словам, все попытки контрнаступления Украины остановлены. Ранее американские СМИ сообщили, что ВСУ перешли к основной его фазе. Рассказываем подробности.
"Все попытки остановлены"
В четверг, 27 июля, Владимир Путин рассказал об активизации боевых действий со стороны ВСУ. По его словам, в основном речь идет о Запорожском направлении.
Президент уточнил, что ВСУ использовали много бронетехникии, количество которой составило 50 единиц. Из них уничтожены были 26 танков и 13 бронемашин. "Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава – свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника", – подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что российские военные, которые противостояли атаке, показали "лучшие примеры массового героизма". По его словам, отличившиеся бойцы в зоне СВО на Запорожском направлении будут представлены к государственным наградам.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что утром 26 июля ВСУ попытались прорвать линию обороны в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка. Однако украинская сторона понесла значительные потери, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением российских военных.
Большие трудности с контрнаступлением Украины признавали и на Западе. Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие украинские служащие, прошедшие полугодичную подготовку в странах НАТО, уже погибли из-за неопытности командования. По его мнению, подобные неудачи сильно бьют по моральному духу ВСУ.
Еще есть силы?
Украина решила начать ключевую фазу контрнаступления из-за недовольства членов НАТО ходом боевых действий. При этом все атаки ВСУ успешно отражаются, рассказал Москве 24 военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, предпринимаются активные действия и на артемовском направлении, однако все это не приносит ВСУ никаких результатов, продолжает Кнутов. "Мы успешно отбивает атаки", – подчеркнул военный эксперт.
При этом, по мнению Кнутова, у противника все еще есть силы для продолжения боевых действий.
Эксперт допустил, что Запад в конечном итоге может снизить объемы военной помощи Киеву, если действия ВСУ не будут давать результатов. Он объяснил это растущим в США недовольством политикой Джо Байдена. Провалы Украины могут еще сильнее ударить по его имиджу, поэтому вряд ли американцы решатся на усиление военной помощи украинцам, заключил Кнутов.
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