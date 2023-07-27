Представители Пентагона заявили о начале главной фазы контрнаступления ВСУ – СМИ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали главную фазу контрнаступления, они определили направление и начали переброску сил для удара. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона сообщает New York Times.

"Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку", – указано в сообщении.

Согласно данным издания, украинское командование сообщило США, что основной прорыв пройдет в южной части Запорожской области.

Анонимные представители Белого дома и Пентагона заявили изданию, что с большим интересом наблюдают за активностью ВСУ. Они также рассказали, что украинское командование считает, что в случае успеха операция будет продолжаться до трех недель.

"Это большое испытание", – заявил один высокопоставленный чиновник.

Ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления. Причиной тому, по его словам, являются неопытные командиры украинской армии. Он также выразил мнение, что первая фаза контрнаступления ВСУ провалилась.



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