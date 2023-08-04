ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих с начала контрнаступления – МО РФ

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Общие потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления в течение июня–июля составили более 43 тысяч военнослужащих, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников. Также туда не входят военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности.

Кроме того, за это время российские войска уничтожили свыше 4,9 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов и 1 831 танк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что оно пошло не по плану. По его словам, украинские военные находятся в тяжелом положении, а киевские власти впустую тратят многомиллиардную помощь НАТО.

Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.

В целом, по словам Путина, оперативная обстановка на фронте не изменилась. Президент объяснил это выводом украинских штурмовых подразделений на восстановление из-за больших потерь ВСУ.



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