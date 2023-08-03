Секретарь СНБО Украины заявил, что никакого графика контрнаступления нет

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Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что никакого графика украинского контрнаступления не существует. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика не существует. У нас "натовская" система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи", – заявил он.

Данилов также отметил высокую плотность минных полей, подготовленных Россией. Он указал, что раньше у Киева была надежда на быстрое преодоление расстояний с помощью техники, поставленной странами Запада, однако сейчас очень много участков "преодолевается пешком".

При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о противоположном. Он признавал, что украинское контрнаступление отстает от намеченного графика. Резников также заявлял, что "не переживает" по этому поводу и подчеркивал, что представление о быстром наступлении является ошибочным.



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