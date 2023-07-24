Министр обороны Украины признал, что контрнаступление Киева отстает от графика

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Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление отстает от намеченного графика. Об этом он заявил в интервью CNN.

По словам Резникова, контрнаступление украинских сил проходит "медленнее, чем предполагалось". При этом министр обороны Украины подчеркнул, что "не переживает" по этому поводу.

Он утверждает, что причинами медленных темпов продвижения ВСУ является нехватка боеприпасов и систем ПВО. Резников также заявил, что представление о том, что любое контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным, а боевые действия – "не компьютерная игра".

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. Глава государства отметил, что Запад разочарован таким положением дел. Путин также обратил внимание, что ВСУ не помогают ни дополнительные ресурсы, ни поставки вооружений западных стран, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

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