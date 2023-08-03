В ДНР заявили, что ВСУ группируют силы у Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску и ведут бои за ближайшие населенные пункты – Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"На Артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку – они до сих пор продолжаются", – приводит его слова РИА Новости.

Гагин заявил, что эти населенные пункты являются ключевыми для возможности атаковать сам Артемовск. Он уточнил, что Клещеевка находится под контролем российских сил, однако ВСУ заняли часть высот в районе населенного пункта.

По его словам, это "является некой проблемой", так как украинские военные оттуда ведут огонь по подступам к Артемовску. Однако, считает Гагин, ВКС России могут решить эту проблему.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении. Российские войска смогли занять более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху в Харьковской области, на базе которого осуществлялась сборка украинских беспилотников. Как отметили в министерстве, цель была поражена.

ВС РФ успешно отразили 8 атак ВСУ на донецком направлении – Минобороны