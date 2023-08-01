ВС РФ продолжили занимать более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении. Российские войска смогли занять более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР, сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка ЛНР", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве также сообщили, что армия РФ нанесла удары по восьми местам скопления живой силы и техники противника вблизи населенных пунктов Котляровка, Новомлынск, Берестовое, Тимковка, Кисловка Харьковской области и Новоселовский ЛНР.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху в Харьковской области, на базе которого осуществлялась сборка украинских беспилотников. Как отметили в министерстве, цель была поражена.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.

Армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы Западной группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.



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