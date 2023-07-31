Российская армия уничтожила цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ нанесли удар по цеху в Харьковской области, на базе которого осуществлялась сборка украинских беспилотников. Министерство обороны России рассказало о ходе спецоперации на Украине, опубликовав ежедневную сводку в своем официальном телеграм-канале.

"В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ", –говорится в публикации.

Кроме того, как отмечает оборонное ведомство, российские войска за минувшие сутки нанесли поражение 107 артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

Также ВС РФ уничтожили штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с поселком Веселое в Запорожской области. А в ДНР был нанесен удар по складу боеприпасов 24-й механизированной бригады украинской армии.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России в разы нарастили интенсивность ударов по военным объектам Украины, которые связанны с терактами в РФ. По его словам, также были приняты меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры страны.

До этого глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации из-за российских мин. По его словам, украинские саперы часто подвергаются обстрелам, а многие из них были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления.



ВС РФ нанесли удары по замаскированным позициям ВСУ на купянском направлении