Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки уничтожили на запорожском направлении танк Leopard, несколько БМП и гаубицу М777. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Огнем артиллерии в районе Работино уничтожена станция РЭБ ВСУ, противотанковым ракетным комплексом уничтожен танк Leopard <…>. Применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены буксируемая гаубица M777 и Д-20 в районах Орехово и восточнее Павловки Запорожской области, а также несколько БМП противника в районе Новоданиловки", – приводит его слова РИА Новости.

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев также сообщил об уничтожении танка и двух бронетраспортеров ВСУ экипажами вертолетов в районах Клещеевки и Андреевки.

До этого в Сети распространилось видео, на котором российский танк в одиночку справляется с техникой ВСУ. Экипажу танка на запорожском направлении удалось уничтожить семь бронемашин и вернуться из боя почти без повреждений.

Ранее глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации из-за российских мин. По его словам, украинские саперы часто подвергаются обстрелам, а многие из них были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления.



ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении