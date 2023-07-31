Бывший советник Пентагона заявил, что потери солдат ВСУ достигли "промышленных масштабов"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери ВСУ на фронте исчисляются в "промышленных масштабах". Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

"Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла", – заявил полковник.

Он отметил, что Россия, в то же время, начала наступление на купянском направлении, что открывает российским военнослужащим путь для дальнейшего продвижения.

По мнению бывшего советника Пентагона, единственной надеждой для Киева остаются истребители F-16, которые, однако, "неизвестно когда появятся на Украине и изменят ли они что-что".

Макгрегор также отметил, что украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, в то время как Россия наращивает свой военный потенциал с каждым днем. Эксперт подчеркнул, что РФ выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, при этом запасы страны огромны, а оборонные заводы работают круглые сутки семь дней в неделю.

"Так что Россия сейчас является такой грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года", – резюмировал полковник.

Ранее сообщалось, что реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч", разработанная еще в СССР, получит управляемые снаряды, которые будут применяться в зоне спецоперации на Украине. Управляемые ракеты для "Смерча" будут оснащены инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией.

До этого стало известно, что российские специалисты продолжают испытания нового ракетного комплекса "Гермес", предназначенного для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов. "Гермес" был создан для поражения целей на дальности до 100 километров.

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