РСЗО "Смерч" получит управляемые снаряды для применения на Украине – СМИ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч", разработанная еще в СССР, получит управляемые снаряды, которые будут применяться в спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

Сегодня в российской армии только РСЗО "Торнадо-С", созданная на базе "Смерча" может применять управляемые снаряды. Сама установка "Смерч" использует стандартные неуправляемые ракеты с системой коррекции.

"На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО "Смерч". В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции", – рассказал источник агентства.

Управляемые ракеты для "Смерча" будут оснащены инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией, уточнил он. По словам собеседника агентства, для боеприпасов подобного класса это является стандартным вариантом.

Ранее сообщалось, что в России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров будет отличаться повышенной мобильностью и станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси Камаза.



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