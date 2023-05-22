В КБП заявили о продолжении испытаний нового российского ракетного комплекса "Гермес"

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Российские специалисты продолжают испытания нового ракетного комплекса "Гермес", предназначенного для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КБП (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Ведутся испытания комплекса "Гермес". Решение о поставке будет принято по результатам испытаний", – говорится в сообщении.

В КБП добавили, что все мероприятия по модернизации комплекса "Гермес" будут осуществляться с учетом изменения обстановки и задач.

Ракетный комплекс "Гермес" был создан для поражения на дальности до 100 километров. Он способен ликвидировать современные и перспективные танки, бронетехнику, надводные цели и малоскоростные летательные аппараты. Снаряд базовой версии может пролететь со скоростью до 1,3 тысячи метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в РФ создали новое противодроновое ружье ПАРС-С "Степашка". В компании-разработчике оружия "Локационная мастерская" заявили, что оружие обладает дальностью подавления до 1,5 километра. Вес ружья составляет 9,6 килограмма, а время работы – два часа.