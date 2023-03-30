В России разработали подводный дрон "Скат" для проведения разведки и разминирования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России разработали телеуправляемый подводный дрон "Скат", который предназначен для разведки, разминирования, проведения мониторинга и подъема предметов с глубины до 100 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрея Братенькова.

По его словам, при создании аппарата использовались авиационные технологии. В частности, полетный контроллер позволит оператору более эффективно управлять дроном с земли.

Стоимость этого аппарата составит 1,5 миллиона рублей. На данный момент создан опытный образец дрона, который может плавать и погружаться в воду. Специалисты готовы приступить к этапу мелкосерийной сборки.

Масса дрона составляет 4,7 килограмма, а его скорость – 9 километров в час. По словам Братенькова, во время создания аппарата специалисты учитывали пожелания представителей ВС России, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

"Российские разведчики выражали пожелание, чтобы был создан подводный дрон, которого можно запускать к противоположному берегу, чтобы аппарат оставил у края воды мину. "Скат" полностью подходит под эту задачу", – добавил он.

Ранее в госкорпорации "Ростех" сообщили, что Россия добилась серьезных успехов в разработке оружия на новых физических принципах, несмотря на санкции Запада и высокую нагрузку на оборонно-промышленный комплекс из-за проведения спецоперации на Украине.

До этого стало известно, что российский транспортный беспилотник ТрАМП проходит финальный этап наземных испытаний. Первый полет БПЛА состоится в апреле.

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