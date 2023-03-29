В МО РФ сообщили о начале учений РВСН с Новосибирским ракетным соединением

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Ракетных войсках стратегического назначения РФ (РВСН) началось плановое командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс", – добавили в ведомстве.

Всего в учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц техники. Во время учений будет отработано совершение маневренных действий автономными пусковыми ПГРК "Ярс", которые охватят территории трех регионов.

"Также стратегические ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС", – рассказали в Минобороны РФ.

Помимо этого, как добавили в военном ведомстве, в ходе учений особое внимание будет уделено применению беспилотников различных модификаций.

Ранее сообщалось, что ракетные катера Тихоокеанского флота провели стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели условного противника в акватории Японского моря.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели патрулирование над Японским морем.

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