05:53Безопасность
В МО РФ сообщили о начале учений РВСН с Новосибирским ракетным соединением
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Ракетных войсках стратегического назначения РФ (РВСН) началось плановое командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс", – добавили в ведомстве.
Всего в учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц техники. Во время учений будет отработано совершение маневренных действий автономными пусковыми ПГРК "Ярс", которые охватят территории трех регионов.
"Также стратегические ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС", – рассказали в Минобороны РФ.
Помимо этого, как добавили в военном ведомстве, в ходе учений особое внимание будет уделено применению беспилотников различных модификаций.
Ранее сообщалось, что ракетные катера Тихоокеанского флота провели стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели условного противника в акватории Японского моря.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели патрулирование над Японским морем.
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