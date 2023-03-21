Два российских "стратега" Ту-95 провели патрулирование над Японским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели патрулирование над Японским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Два <...> Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря", – рассказали в ведомстве.

Во время патрулирования пару ракетоносцев сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С. Полет продлился больше семи часов.

В Минобороны напомнили, что российские военные самолеты регулярно осуществляют патрулирование в акваториях омывающих РФ морей. Все полеты при этом проходят в соответствии с международными нормами.

Накануне Су-35 ВКС РФ был поднят в воздух для перехвата над Балтийским морем стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Американские самолеты направлялись к российской границе. Российский истребитель занял установленную зону дежурства, а после того, как В-52Н удалились от госграницы РФ, вернулся на аэродром базирования.

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