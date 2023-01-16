Истребитель Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии у российской границы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский истребитель Су-27 Балтийского флота выявил у государственной границы РФ самолет Р-3С "Орион" Военно-морских сил Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 января 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", – уточнили в ведомстве.

По данным министерства, для опознания объекта "в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота". Обнаруженный самолет немецких ВМС сопроводили над акваторией Балтийского моря, граница РФ нарушена не была.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о продолжении наступательных действий российской армии на донецком направлении. В них принимают участие подразделения Южного военного округа и Воздушно-десантные войска РФ.

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