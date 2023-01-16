Российская армия продолжила наступать на донецком направлении – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии на донецком направлении. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"На донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что два батальона Вооруженных сил Украины бросили позиции в Артемовске и Соледаре в связи с нехваткой боеприпасов. Эти сведения подтвердил командир танка 24-й танковой механизированной бригады ВСУ с позывным Бурштин. По его словам, за две недели его рота сократилась с шести боеспособных танков до одного.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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