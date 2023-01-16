ВСУ покинули позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов – СМИ

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Два батальона Вооруженных сил Украины бросили позиции в Артемовске и Соледаре в связи с нехваткой боеприпасов. Об этом сообщает испанское издание Pais.

"Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (Артемовске. – Прим. ред.), сообщили Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов", – говорится в материале.

Эти сведения подтвердил командир танка 24-й танковой механизированной бригады ВСУ с позывным Бурштин. По его словам, за две недели его рота сократилась с шести боеспособных танков до одного.

По информации газеты, в настоящее время в Артемовске продолжают оставаться мирные жители, часть из которых "настроены пророссийски". Отмечается, что речь идет о порядка 10% населения города, скрывающихся в бомбоубежищах. До начала спецоперации население Артемовска оценивалось в 73 тысячи человек.

Ранее житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин заявил, что ВСУ намереваются уничтожить Артемовск в ДНР, если им придется отступать из города.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска – СМИ

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