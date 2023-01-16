Житель села Опытное в ДНР рассказал, что ВСУ могут уничтожить Артемовск при отступлении

Фото: president.gov.ua

Житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин рассказал, что ВСУ намереваются уничтожить Артемовск в ДНР, если им придется отступать из города. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать". То есть у них уже был приказ…" – рассказал Щербин.

Сейчас жителя поселка эвакуировали в город Шахтерск.

До этого Щербин рассказал, как наемники из НАТО пристреливали украинских боевиков по жилым кварталам поселка, обучая их использованию западной техники. По его словам, ВСУ обучали западные наемники, среди которых были американцы, поляки, англичане и итальянцы.

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