Военнопленный ВСУ рассказал об американских наемниках в Соледаре

Фото: depositphotos/zabelin

В Соледаре было как минимум девять американских наемников, рассказал украинский военнопленный. Об этом сообщает РИА Новости.

"Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили", – заявил пленный.

По словам украинского мобилизованного, он отличил американцев от поляков, так как знает польский язык. По его словам, в группе было девять наемников, они были вооружены штурмовыми винтовками американского производства.

Ранее житель села Опытное Донецкой Народной Республики Александр Щербин рассказал, что наемники из НАТО обучали украинских боевиков, стреляя по жилым кварталам из артиллерии. Среди наемников, по его словам, были американцы, поляки, англичане и итальянцы.

Взятие Соледара имеет важное значение – Минобороны РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!