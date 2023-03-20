Российский Су-35 вылетал на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российский самолет Су-35 поднимали для перехвата над Балтийским морем стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Об этом сообщает Минобороны России.

"20 марта 2023 г. радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что цели были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. В воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, его задачей было недопущение нарушения госграницы. Истребитель занял установленную зону дежурства в воздухе, и после того, как бомбардировщики США удалились от госграницы РФ, вернулся на аэродром базирования.

Минобороны сообщило, что военные самолеты США не нарушили границу России. Там также подчеркнули, что полет российского истребителя был выполнен в строгом соответствии с установленными международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в СМИ сообщали, что американский стратегический бомбардировщик B-52H отработал учебный удар по России. Согласно данным The Eastern Herald, самолет отработал ракетный удар по территории РФ, находясь в районе острова Гогланд, который находится в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

Военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя полет бомбардировщика B-52H около Санкт-Петербурга, заявил, что США используют этот самолет, чтобы продемонстрировать силу какому-либо государству, летая возле его границ. Он подчеркнул, что воздушные границы государств при этом не нарушаются.

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