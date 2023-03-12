Американский стратегический бомбардировщик B-52H отработал учебный удар по России – СМИ

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Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России и отработал пуск ракет по территории страны. Об этом сообщает The Eastern Herald.

Самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши, и совершил пролет над Прибалтикой, а затем выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд, который находится в 200 километрах от Санкт-Петербурга. После отработки нанесения ракетного удара по территории России, бомбардировщик направился в сторону Великобритании.

Подобные самолеты могут перевозить крылатые ракеты класса "воздух–поверхность", а также ядерное оружие.

Четыре бомбардировщика США Stratofortress были переброшены в Европу в феврале 2023 года "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО".

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается новый вид военных операций, не исключающий применение ядерного оружия, для защиты от потенциальной агрессии со стороны Соединенных Штатов. В рамках этой операции предполагается применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

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