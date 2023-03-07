Экс-советник Трампа призвал США увеличить число ядерных боеголовок

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США следует пересмотреть количество ядерных боеголовок и систем, находящихся на вооружении страны, на случай возможного противостояния с РФ и КНР. Такое мнение выразил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов... Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам", – приводит слова Болтона газета Washington Post.

По мнению Болтона, США могут сойтись в "ядерной конфронтации" с Россией. При этом, считает бывший советник американского президента, если Вашингтон выйдет из этой ситуации победителем, то США сразу же ожидает конфликт с Пекином.

Болтон также считает возможным противостояние США и союзников, обладающих ядерным оружием, с Россией и Китаем одновременно. По его мнению, Вашингтону необходимо пересмотреть количество ядерных боеголовок на вооружении.

Он заявляет, что для США было бы "суицидом" обойтись одинаковым количеством ядерных боеголовок с другими странами, что обычно предполагается в рамках соглашений по контролю за вооружениями.

Бывший советник президента США также отмечает, что страны, стремящиеся, как полагают на Западе, получить ядерное оружие, такие как Иран и КНДР, считают Россию и Китай дружественными странами, а США, Британию и Францию рассматривают как враждебные государства.

"Лучше иметь это оружие под рукой, а потом, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения", – резюмирует Болтон.

Ранее в журнале "Военная мысль", издаваемым Минобороны РФ, вышла статья о том, что в России разрабатывается новый вид военных операций, не исключающий применение ядерного оружия, для защиты от потенциальной агрессии со стороны Соединенных Штатов. Российские военные специалисты, утверждается в журнале, разрабатывают операцию стратегических сил сдерживания, одной из целью которой является отражение мгновенного глобального удара США и НАТО.

Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие

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