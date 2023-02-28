Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил об угрозе конца света из-за попыток западных стран развалить Россию. Таким мнением он поделился на YouTube-канале Rebirth of Communism.

По словам экс-разведчика, желание нанести РФ поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров. Риттер отметил, что за всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена.

Ранее Скотт Риттер заявил, что полный разгром Вооруженных сил Украины произойдет уже осенью этого года. По его прогнозам, ВСУ истощат запасы боеприпасов уже к середине лета. Он подчеркнул, что сторона, которая лишится снарядов в артиллерийской войне, однозначно проиграет.

До этого американский разведчик заявил о "восхитительном терпении" Владимира Путина. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты провоцируют Россию с 2008 года, в то время как российский лидер не поддается на провокации.

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