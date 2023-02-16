Американский разведчик заявил о "восхитительном терпении" президента России

Фото: kremlin.ru

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер поразился реакции Владимира Путина на провокации со стороны США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Naturalist Capitalist.

"Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", – заявил экс-военный.

Он отметил, что на обстановку в мире негативно влияет отсутствие связи между правительствами России и США. По мнению Риттера, американцы, зараженные русофобией, верят на слово своим властям, которые выступают с негативными заявлениями против РФ.

Также бывший разведчик оценил ситуацию на Украине, которую, по его мнению, американская сторона преувеличивает в сторону "мифических побед". Эта тенденция напоминает произошедшее в Афганистане, где США стали проигравшей стороной, подчеркнул Риттер.

Ранее обозреватель из США Эндрю Наполитано заявил, что президент России Владимир Путин выступает единственным сдерживающим фактором начала третьей мировой войны.



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