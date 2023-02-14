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Запад сделал России подарок своими агрессивными высказываниями. Об этом на своем YouTube-канале сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла", – указал он.

По словам американского разведчика, после распада СССР настало время, когда Вашингтон и его союзники демонстрировали расположенность к Москве, однако считали ее поверженной.

"Нам нравилось чувствовать себя хозяевами, когда мы приезжали в Россию и смотрели на русских как на поверженного противника. Тогда мы им говорили, что необходимо довериться капитализму и тогда все будет хорошо", – отметил эксперт.

Военный добавил, что США своими агрессивными действиями показали правоту выбранного курса Кремля. Запад не поменяет свое отношение и не будет выстраивать нормальный диалог с Россией, заключил Риттер.

Ранее обозреватель Эндрю Наполитано заявил, что Владимир Путин выступает единственным сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. Он подчеркнул, что реальные действия Путина противоречат "общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии". США вели последовательную политику провокаций на Украине, добавил журналист.

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